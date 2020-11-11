Литва погодила закупівлю 1,5 млн доз вакцини від Sanofi-GSK 

Уряд Литви підтримав пропозицію міністерства охорони здоров’я про закупівлю 1,5 млн доз майбутньої вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Sanofi та GSK.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Єврокомісія попередньо домовилася про закупівлю вакцини одразу у низки розробників, серед них і 300 млн доз - від Sanofi-GSK, проте закупівлі для себе країни-члени повинні додатково погодити самостійно.

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Міністр охорони здоров’я Ауреліюс Верига зазначив, що це рішення допоможе Литві забезпечити для своїх громадян достатню кількість ефективної вакцини від коронавірусу.

Перед цим Литва погодила закупівлю 1,86 млн доз майбутньої вакцини від компанії AstraZeneca та ще 1,24 млн доз - від Janssen Pharmaceutica.

Уряд Литви планує закупити вакцину в обсягах, що дозволить вакцинувати щонайменш 70% населення країни.

Минулого тижня добовий приріст заражень коронавірусом у Литві вперше наблизився до 2 тисяч. Населення країни - близько 2,8 млн.

Нагадаємо, з 7 листопада Литва запровадила загальний карантин на три тижні.