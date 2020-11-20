Польша нашла коронавирус у работников норковых ферм

Польша обнаружила 18 случаев коронавируса среди рабочих норковых ферм, но пока не подтверждает, что люди могли заразиться от животных.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Польша является крупным производителем норкового меха. Она начала проверять на коронавирус норок и работников ферм в начале этого месяца после того, как мутировавший штамм вируса был обнаружен у норок на фермах в Дании.

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Хотя власти еще не получили результатов тестирований среди животных, случаи COVID-19 были подтверждены среди людей, связанных с фермами.

По данным Главной санитарной инспекции Польши, среди работников ферм было выявлено 18 случаев заражения, не связанных друг с другом.

"Сейчас нет никаких оснований делать вывод о том, что норки были источником инфекции в этих 18 случаях", - говорится в электронном письме на адрес Reuters.

Ранее в этом месяце ветеринарное управление заявило, что они заказали тесты на 18 фермах в четырех административных районах страны.

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Отраслевые группы категорически выступали против тестов, опасаясь, что они могут привести к общенациональной выбраковке.

Польша является одним из ведущих производителей норкового меха в мире. В стране насчитывается 354 фермы, на которых выращивают около 6 млн норок.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Дании заявили, что мутировавший штамм коронавируса, который обнаружили у норок на пушных фермах, "наиболее вероятно" уже исчез.

Заявление прозвучало после того, как правительство Дании столкнулся с самым большим кризисом во время пандемии, когда приказал уничтожить всех норок на фермах - более 15 млн, хотя юридических оснований для этого не было.