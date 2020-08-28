Нидерланды до марта закрывают все норковые фермы после ряда вспышек коронавируса

Нидерланды до марта закрывают все норковые фермы в стране, чтобы предотвратить очередные вспышки коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Решение было принято после того, как уже на 41 ферме, за все время эпидемии, среди норок и работников фиксировали вспышка коронавируса, после чего всех животных приходилось уничтожать.

По предварительной информации, компании получат от правительства компенсации за вынужденное прекращение работы.

Вспышки коронавируса среди норок фиксировали и в ряде других стран, в частности Дании и Испании.

Нидерланды ежегодно экспортируют норковый мех общей стоимостью около 80 млн евро, преимущественно в Китай.

Меховое производство в Нидерландах должно полностью прекратиться до 2024 года из соображений, что этот бизнес нарушает права животных.