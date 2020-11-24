В Европарламенте призвали политсилы Грузии к компромиссам, которые разблокируют парламент

Ряд депутатов Европарламента призвали политические силы Грузии проявить ответственность и найти решение, которое обеспечит беспрепятственную работу парламента.

Об этом говорится в совместном заявлении ряда европарламентариев, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Евродепутаты отмечают, что Грузия является ключевым союзником ЕС, и приветствуют успешное проведение выборов в условиях эпидемии.

Читайте также ЕС призывает соратников Саакашвили прекратить блокаду парламента Грузии

"Мы поддерживаем оценку ОБСЕ/БДИПЧ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Совета Европы, Парламентской ассамблеи НАТО и отзыв миссии European Diplomatic Watch после первого тура выборов. После второго тура выборов мы также ожидаем честного, прозрачного и тщательного рассмотрения всех апелляций и жалоб", - отмечают они.

Европарламентарии приветствовали проведение выборов по новой избирательной системе, отметив, что это открывает путь к более плюралистическому парламенту, но выразили сожаление по поводу того, что оппозиционные партии отказались от участия во втором туре. Также они призвали устранить недостатки, которые остаются, через новую избирательную реформу - учитывая рекомендации ОБСЕ/БДИПЧ.

"Мы призываем все политические силы проявить ответственность, сдержанность и зрелость, уважать демократический выбор электората и найти необходимые компромиссы, в частности, в диалоге при поддержке послов ЕС и США, чтобы обеспечить беспрепятственную работу парламента - жизненно важного института в демократической стране. Все политические партии, представленные в новоизбранном парламенте, должны работать конструктивным способом, руководствуясь высшим интересом европейского пути, который избрала Грузия", - отметили евродепутаты.

Заявление подписали глава комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер (Германия), глава делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом Марина Кальюранд (Эстония), содокладчик по вопросам Грузии в Европарламенте Свен Миксер (Эстония) и Виола фон Кремон-Таубадель (Германия), занимающаяся мерами поддержки демократии в Грузии.

Напомним, в Грузии уже прошли два раунда переговоров между правящей партией и оппозицией, но пока безрезультатно. В оппозиции считают, что ее участие в законодательном органе равнозначно легитимации выборов, которые они считают фальсифицированными. В свою очередь правящая партия "Грузинская мечта" ни при каких условиях не соглашается на перевыборы.

Вследствие бескомпромиссной позиции политических сил в Грузии потенциально может сформироваться полностью однопартийный парламент - впервые с коммунистических времен.

Подробнее об этом читайте в статье: Ультиматум команды Саакашвили: как Грузия вошла в самый глубокий кризис за последние годы