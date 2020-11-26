Германия продлевает частичный локдаун до 20 декабря, на Рождество ограничения ослабят

Правительство Германии и власти федеральных земель Германии приняли решение продлить и ужесточить коронавирусные ограничения, принятые для подавления пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

После семи часов переговоров в среду Меркель и премьеры федеральных земель Германии согласились, что частичная изоляция страны будет продлена до 20 декабря.

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Также было решено ограничить частные собрания до пяти человек из двух семей - дети в возрасте 14 лет и младше не учитываются в подсчете.

Но ограничения на контакты должны быть приостановлены с 23 декабря по 1 января, чтобы люди могли праздновать в период Рождества.

В этот период будет разрешено собираться группами до 10 человек, с детьми в возрасте 14 лет и младше без ограничений, хотя земля Шлезвиг-Гольштейн планирует придерживаться своих собственных правил.

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Спортивные мероприятия будут подпадать под действующие ограничения как минимум до Рождества, а когда будет разрешено возобновить занятия спортом после праздников, остается неясным.

"Меры от 28 октября будут продлены вначале до 20 декабря, мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

Меркель в четверг выступит в парламенте в Берлине и официально представит новые меры.

Решение относительно рождественского периода будут подписаны позднее в декабре, поскольку правительство имеет право внедрить меры по борьбе с коронавирусом только за четыре недели.