Німеччина продовжує частковий локдаун до 20 грудня, на Різдво обмеження послаблять

Уряд Німеччини і керівники федеральних земель прийняли рішення продовжити і посилити коронавірусні обмеження для стримування пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Після семи годин переговорів у середу Меркель і прем'єри федеральних земель Німеччини погодилися, що часткова ізоляція країни, покликана запобігти поширенню коронавірусу, буде продовжена до 20 грудня.

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Також було вирішено обмежити приватні зібрання до 5 осіб з двох сімей - діти у віці 14 років і молодше не враховуються.

Але обмеження на контакти повинні бути призупинені з 23 грудня по 1 січня, щоб люди могли святкувати в період Різдва.

У цей період буде дозволено збиратися групами до 10 осіб, з дітьми у віці 14 років і молодше без обмежень, хоча земля Шлезвіг-Гольштейн планує дотримуватися своїх власних правил.

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Спортивні заходи будуть підпадати під діючі обмеження як мінімум до Різдва, а коли буде дозволено відновити заняття спортом після свят, невідомо.

"Заходи від 28 жовтня будуть продовжені спочатку до 20 грудня, ми виходимо з того, що обмеження діятимуть до початку січня", - сказала Меркель журналістам в Берліні.

Меркель у четвер виступить в парламенті в Берліні і офіційно представить нові заходи.

Рішення щодо різдвяного періоду будуть підписані пізніше в грудні, оскільки уряд має право запровадити заходи з боротьби з коронавірусом тільки за чотири тижні.