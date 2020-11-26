Ирландия смягчит коронавирусные ограничения в период Рождественских праздников

Правительство Ирландии планирует ослабить коронавирусные ограничения почти на две недели в период Рождества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

По словам заместителя премьер-министра Лео Варадкара, более жесткие правила будут введены только в том случае, если количество заражений будет расти.

Варадкар сказал, что имеет смысл ослаблять ограничения "поэтапно", и полное повторное открытие на следующей неделе было бы "небезопасным".

Он подтвердил, что в первую очередь откроются тренажерные залы, магазины, парикмахерские и бытовые услуги.

Открытие баров и ресторанов на следующей неделе также не исключено, но этот вопрос все еще обсуждается.

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Республика Ирландия в настоящее время находится под ограничениями пятого уровня, самого высокого уровня в ее системе уровней Covid-19.

Согласно правилам, люди могут заниматься спортом только в пределах 5 км от дома, многие второстепенные магазины закрыты, а бары и рестораны могут предлагать только услуги на вынос.

Окончательное решение о новых ограничениях будет принято правительством Ирландии после заседания кабинета министров в пятницу.

В среду в Ирландии зарегистрирован 269 новых случаев коронавируса и 6 смертей.