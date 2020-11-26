Ирландия смягчит коронавирусные ограничения в период Рождественских праздников
Правительство Ирландии планирует ослабить коронавирусные ограничения почти на две недели в период Рождества.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
По словам заместителя премьер-министра Лео Варадкара, более жесткие правила будут введены только в том случае, если количество заражений будет расти.
Варадкар сказал, что имеет смысл ослаблять ограничения "поэтапно", и полное повторное открытие на следующей неделе было бы "небезопасным".
Он подтвердил, что в первую очередь откроются тренажерные залы, магазины, парикмахерские и бытовые услуги.
Открытие баров и ресторанов на следующей неделе также не исключено, но этот вопрос все еще обсуждается.
Республика Ирландия в настоящее время находится под ограничениями пятого уровня, самого высокого уровня в ее системе уровней Covid-19.
Согласно правилам, люди могут заниматься спортом только в пределах 5 км от дома, многие второстепенные магазины закрыты, а бары и рестораны могут предлагать только услуги на вынос.
Окончательное решение о новых ограничениях будет принято правительством Ирландии после заседания кабинета министров в пятницу.
В среду в Ирландии зарегистрирован 269 новых случаев коронавируса и 6 смертей.