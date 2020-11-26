Ірландія пом'якшить коронавірусні обмеження у період Різдвяних свят

Уряд Ірландії планує послабити коронавірусні обмеження майже на два тижні в період Різдва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

За словами заступника прем'єр-міністра Лео Варадкара, більш жорсткі правила будуть введені тільки в тому випадку, якщо кількість заражень буде рости.

Варадкар сказав, що має сенс послаблювати обмеження "поетапно", і повне повторне відкриття наступного тижня було б "небезпечним".

Він підтвердив, що в першу чергу відкриються тренажерні зали, магазини, перукарні і побутові послуги. Відкриття барів і ресторанів наступного тижня також не виключено, але це питання все ще обговорюється.

В Ірландії діють обмеження п'ятого рівня, найвищого рівня в системі рівнів Covid-19.

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Згідно з правилами, люди можуть займатися спортом тільки в межах 5 км від будинку, багато другорядних магазинів закриті, а бари і ресторани можуть пропонувати тільки послуги на винос.

Остаточне рішення про нові обмеження буде прийнято урядом Ірландії після засідання кабінету міністрів в п'ятницю.

У середу в Ірландії зареєстрований 269 нових випадків коронавірусу і 6 смертей.