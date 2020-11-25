Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы

В ворота канцелярии Меркель врезалось авто с надписью "Вы проклятые убийцы детей и стариков"

Вакцинация от коронавируса в ЕС может начаться в конце декабря – Еврокомиссия

"Выйдите из НАТО": российские пранкеры разыграли Трюдо, выдав себя за Грету Тунберг






Греция планирует налоговые льготы для профессионалов за переезд в страну

Среда, 25 ноября 2020, 13:53

Правительство Греции планирует предложить снижение налога на прибыль на 50% для профессионалов, которые переедут в страну в 2021 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Государство ЕС надеется извлечь выгоду от распространения дистанционной работы, вызванного пандемией.

Читайте также
ЕС изменил "черный список" налоговых гаваней, исключив Оман и Каймановы острова

Текущая налоговая ставка в Греции составляет 44% для годового дохода более 40 000 евро. По предложенным изменениям ставка снизится до 22% на 7 лет.

Ожидается, что предложение поступит в греческий парламент до конца года.

Правоцентристское правительство надеется, что этот шаг привлечет в страну цифровых мигрантов. Впрочем, предложение будет доступно для любого, греков или людей других национальностей, которые переедут в Грецию в 2021 году. Они не должны быть греческими налоговыми резидентами в течение последних семи лет.

Налоговая инициатива направлена ​​на противодействие оттоку профессионалов, который произошел во время десятилетней долгового кризиса. В результате объемы производства в Греции сократились на 25% и около 800 000 греков покинули родину.

Хотя налоговые льготы будут доступны для всех специалистов всех профессий и уровней дохода, правительство надеется, что этот шаг привлечет независимых финансовых и IТ-специалистов.

Это заложило бы основу для того, чтобы Греция отошла от своей зависимости от туризма - отрасли, уязвимости которой были обнаружены во время пандемии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Греция Эконом.кризис Коронавирус
powered by lun.ua