Греция планирует налоговые льготы для профессионалов за переезд в страну

Правительство Греции планирует предложить снижение налога на прибыль на 50% для профессионалов, которые переедут в страну в 2021 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Государство ЕС надеется извлечь выгоду от распространения дистанционной работы, вызванного пандемией.

Текущая налоговая ставка в Греции составляет 44% для годового дохода более 40 000 евро. По предложенным изменениям ставка снизится до 22% на 7 лет.

Ожидается, что предложение поступит в греческий парламент до конца года.

Правоцентристское правительство надеется, что этот шаг привлечет в страну цифровых мигрантов. Впрочем, предложение будет доступно для любого, греков или людей других национальностей, которые переедут в Грецию в 2021 году. Они не должны быть греческими налоговыми резидентами в течение последних семи лет.

Налоговая инициатива направлена ​​на противодействие оттоку профессионалов, который произошел во время десятилетней долгового кризиса. В результате объемы производства в Греции сократились на 25% и около 800 000 греков покинули родину.

Хотя налоговые льготы будут доступны для всех специалистов всех профессий и уровней дохода, правительство надеется, что этот шаг привлечет независимых финансовых и IТ-специалистов.

Это заложило бы основу для того, чтобы Греция отошла от своей зависимости от туризма - отрасли, уязвимости которой были обнаружены во время пандемии.