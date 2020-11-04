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Парламент Британии поддержал новый "локдаун" для Англии

Среда, 4 ноября 2020, 20:09

Парламент Великобритании поддержал предложение премьера Бориса Джонсона на 4 недели ввести в Англии жесткий карантин для сдерживания эпидемии коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС.

"Локдаун" начнет действовать уже с полуночи 5 ноября и продлится до 2 декабря. На этот период прийдется прекратить работу ресторанам и пабам, спортзалам и магазинам, которые не продают товары первой необходимости.

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Решение поддержали 516 голосами против 38. Среди голосовавших против оказались и 34 депутата из консервативной партии.

Перед тем парламентарии дискутировали три часа. Отдельные консерваторы настаивали, что система "трехуровневого" карантина еще не показала себя, и общий "локдаун" - чрезмерное решение.

Борис Джонсон подчеркнул, что "локдаун - это не то, чего мог бы хотеть любой из нас", но он дальше не может позволить себе рисковать жизнями граждан.

"Мне больно вводить такие ограничения для частной жизни, свобод и предпринимательства, но я не сомневаюсь, что это лучший и самый безопасный вариант для нашей страны", - заявил он.

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Общий карантин в Англии заменит собой "трехуровневую" систему, согласно которой для различных зон риска вводились разные ограничения. Ожидается, что после 2 декабря эту систему восстановят.

Что касается Шотландии, там с понедельника начала действовать собственная пятиуровневая система карантина, а Уэльс еще раньше объявил локдаун до 9 ноября. Северная Ирландия также давно ввела более жесткие ограничения, чем до сегодня действовали в Англии.

За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 492 больных, увеличив общее количество погибших от эпидемии в стране до 47 742. Последний раз такие показатели фиксировали 19 мая. Ежедневный прирост заражений в стране уже превышает 20 тысяч.

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