Власти Британии испытают в Ливерпуле схему массового тестирования населения на коронавирус

Великобритания на этой неделе запустит пилотную схему массового тестирования COVID-19 в Ливерпуле, предлагая всем жителям тесты независимо от того, есть ли у них симптомы, пытаясь найти лучший способ использовать тестирование для ограничения распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Соединенное Королевство имеет самый высокий уровень смертности от COVID-19 в Европе, а в четверг в Англии должен вступить в силу второй национальный локдаун.

Правительство заявило, что пилотный проект в Ливерпуле начнет работу в пятницу с использованием тестов ПЦР, стандартных на сегодняшний день методов тестирования, а также новых тестов, направленных на получение более быстрых результатов без необходимости лабораторной обработки.

Всем, кто живет или работает в городе на северо-западе Англии, одном из наиболее пострадавших в стране, будут предложены повторные тесты на существующих точках, а также на многочисленных новых точках тестирования, включая дома ухода, школы, университеты и рабочие места.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в зависимости от успеха пилотного проекту миллионы новых быстрых тестов могут быть распределены в других регионах страны до Рождества, чтобы помочь местным властям снизить распространение болезни.

"Такой вид массовых тестирований потенциально может стать новой мощным оружием в нашей борьбе с COVID-19", - отметил Джонсон.

Около 2000 военнослужащих будут размещены в городе с четверга, чтобы помочь в проведении тестов.

Ливерпуль был первым городом, который получил самый высокий из трех уровней предупреждения о COVID-19 в новой многоуровневой системе реагирования Англии. По состоянию на 25 октября количество еженедельных заболеваний составила более 410 на 100 000 человек.