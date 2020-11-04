Парламент Британії схвалив новий "локдаун" для Англії 

Парламент Британії підтримав пропозицію прем’єра Бориса Джонсона на 4 тижні запровадити в Англії жорсткий карантин для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС.

"Локдаун" почне діяти вже з опівночі 5 листопада і триватиме до 2 грудня. На цей час доведеться припинити роботу ресторанам і пабам, спортзалам та магазинам, які не продають товари першої необхідності.

Рішення підтримали 516 голосами проти 38. Серед тих, хто голосував проти, виявилися і 34 депутати з консервативної партії.

Перед тим парламентарі дебатували три години. Окремі консерватори наполягали, що система "трирівневого" карантину ще не показала себе, і загальний "локдаун" - надмірне рішення.

Борис Джонсон наголосив, що "локдаун - це не те, чого міг би хотіти будь хто з нас", але що він далі не може дозволити собі ризикувати життями громадян.

"Мені боляче запроваджувати такі обмеження для приватного життя, свобод і підприємництва, але я не маю сумніву, що це найкращий та найбезпечніший варіант для нашої країни", - заявив він.

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Загальний карантин в Англії замінить собою "трирівневу" систему, за якою для різних зон ризику запроваджувалися різні обмеження. Очікується, що після 2 грудня цю систему відновлять.

Що стосується Шотландії, там з понеділка почала діяти власна п’ятирівнева система карантинних обмежень, а Уельс ще раніше оголосив локдаун до 9 листопада. Північна Ірландія також давно запровадила жорсткіші обмеження, ніж донині діяли в Англії.

За останню добу у Британії від коронавірусу померли 492 хворих, збільшивши загальну кількість загиблих від епідемії в країні до 47742. Останній раз такі показники фіксували 19 травня. Щоденний приріст заражень в країні вже перевищує 20 тисяч.