Премьер Британии опасается, что смертей от "второй волны" будет вдвое больше, чем весной

Премьер Британии Борис Джонсон опасается, что во время второй волны эпидемии коронавируса в Британии могут умереть вдвое больше людей, чем весной.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом он собирается говорить депутатам Палаты представителей в своем обращении с целью убедить их в месяц ввести в Англии жесткий "локдаун".

Обращение еще не обнародовано, но попало в распоряжение СМИ. Джонсон должен выступить с речью в 15-30.

"Моделирования, совершенные нашими учеными, указывают на то, что если мы сейчас ничего не сделаем - в течение зимы может умереть вдвое больше людей или даже еще больше, чем во время "первой волны". Если посмотреть на последние цифры, у нас просто не остается выбора, кроме как вводить меры на общенациональном уровне", - говорится в его речи.

Перед этим в прошлые выходные Джонсон заявил, что будет предлагать закрывать рестораны, непродуктовые магазины и религиозные учреждения.

В конце сентября Великобритания объявила усиленные карантинные мероприятия ориентировочно на полгода, а затем внедрила "трехуровневое" разделение страны на зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом - как альтернативу общенациональном "локдауну".

В конце октября количество смертей от коронавируса в стране вернулось к уровню мая, а количество заражений нередко превышает 20 тысяч.

По официальной статистике, с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли более 46 000 больных.

Напомним, на пике "первой волны" эпидемии в Британии ежедневно умирали несколько сотен пациентов. Самым худшим стал показатель 10 апреля, когда за сутки умерли 980 человек.

В ту неделю в Англии и Уэльсе зарегистрировали наибольшее количество смертей с 1993 года и примерно вдвое больше, чем обычно в это время года.