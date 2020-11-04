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Правительство Дании самоизолируется из-за коронавируса у одного из министров

Среда, 4 ноября 2020, 13:49

Премьер Дании Метте Фредериксен и 13 членов правительства переходят на дистанционную работу и сдадут тест после того, как у министра юстиции подтвердили коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Вечером накануне министр юстиции Ник Хеккеруп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус и имеет симптомы.

Последний раз он лично встречался с коллегами на прошлой неделе. В пресс-службе премьера сообщают, что тогда все члены правительства соблюдали меры безопасности.

В дополнение к министру юстиции, о положительном тесте сообщил также лидер оппозиционной Консервативной партии Сорен Папе.

Накануне, 3 ноября, в Дании зарегистрировали новый рекорд заражений - 1353. Население страны - 5,8 млн.

Напомним, в конце октября из-за ухудшения ситуации с эпидемией Дания ввела масочный режим и запретила встречи с участием более 10 человек, но с изъятиями.

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