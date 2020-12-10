Символ российской агрессии: как живет и как голосует самый известный поселок переселенцев в Грузии

Насколько "независимыми" являются голоса временно перемещенных лиц – беженцев с оккупированных территорий? И насколько легко властям манипулировать их голосами, пользуясь материальными проблемами этих людей?

Подобные вопросы возникают не только в Украине. Еще в большей степени они актуальны для Грузии.

Чтобы разобраться в этом, ЕвроПравда отправилась в Церовани – наверное, самое известное поселение, построенное в Грузии именно для беженцев.

Пиар-поселение

"Это достаточно необычное поселение. Ведь его строили в первую очередь для пиара, а не ради решения насущной проблемы. А главное – его строительство шло вразрез со стратегией по интеграции беженцев", – рассказывает эксперт-конфликтолог и бывший министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закареишвили.

Он объясняет, что долгие годы, несмотря на смены правительств, грузинские власти придерживались единой стратегии в отношении беженцев: пытались расселить их компактные поселения, образовавшихся в начале 1990-х.

Цель была в том, чтобы способствовать интеграции этих людей в грузинское общество. И в принципе, эта цель была достигнута.

Сейчас на территории Грузии можно найти только два населенных пункта со значительной концентрацией беженцев – это уже упомянутое Церовани и курорт Цхалтубо неподалеку от Кутаиси.

В Цхалтубо такая ситуация имеет свою логику – в 1990-х беженцев массово разместили в многочисленных санаториях, а сейчас, когда на эти санатории нашлись инвесторы, люди предпочли остаться в курортном городке, поэтому новое жилье для них строили неподалеку.

Однако в случае с Церовани логика массового скопления беженцев была совсем другая – политическая целесообразность Михеила Саакашвили.

"После войны 2008 года Саакашвили надо было показать миру страдания беженцев. Поэтому у ключевой трассы страны построили этот поселок, который должен был стать в первую очередь элементом пиар-кампании тогдашнего президента", – рассказывает Паата Закареишвили.

Строительство нового поселка. Фото с сайта правительства Грузии

Чтобы заселить это поселение, тогдашние власти Грузии убедили переехать туда тех грузин, которые после завершения войны с РФ продолжали жить в оккупированной части Цхинвальского региона (который называют также Южной Осетией).

"Из трех из четырех районов так называемой Южной Осетии грузин выгнали силой (во время войны и перед ней. – ЕП). Однако из района Ахалгори – нет, они остались на оккупированной территории. Более того, на момент решения о создании этого поселения угрозы для этих людей уже не было. Если бы власть тогда не решила убеждать их покидать свои дома, мы имели бы гораздо большую долю грузинского населения на этой оккупированной территории, больше, чем в Абхазии, что давало бы нам возможность через этих людей влиять на политику Цхинвали", – объясняет эксперт.

Стоит уточнить: Паата Закареишвили был депутатом и министром уже в правительстве "Грузинской мечты" – партии, пришедшей на смену команде Саакашвили. Этим может объясняться его критическое отношение к действиям Саакашвили.

Впрочем, он уверен: в отличие от большинства беженцев, которые из-за материальных проблем традиционно поддерживают любую действующую власть, в Церовани – все иначе, там до сих пор поддерживают теперь уже оппозиционного Саакашвили.

Голосование в обмен на бесплатный газ

Скоростная автомагистраль, соединяющая восточную и западную Грузию, недалеко от Гори проходит через село Церовани, разделяя его пополам.

С одной стороны – старое село, с другой – поселение, построенное после войны 2008 года.

Раньше на его месте было поле, где крестьяне пасли коров.

Так что после строительства поселение для беженцев выглядело очень эффектно – с шоссе это выглядело как бесконечные ряды новеньких одинаковых одноэтажных домиков, отличавшихся лишь цветом (либо желтые, либо персиковые).

Сейчас, спустя более 10 лет, поселение уже выглядит не таким эффектным. Хотя и более обжитым – за эти годы выросли деревья, скрывающие часть домов.

Тут и далее - фото ЕвроПравды

Во-вторых, сами дома уже не кажутся такими одинаковыми. Кто-то оставил свой дом, как есть, даже без забора, кто-то – достроил сарай или гараж, а кто-то полностью перестроил его.

Да и теперь далеко не все жители села – беженцы. Кому-то повезло переехать в крупные города, в первую очередь – в столицу. А продать дом в Церовани оказалось непросто: помешали и его удаленность от городов, и "европейская планировка", совсем без места под огороды.

Поэтому чаще всего новыми жителями поселения становятся не грузины, а... китайцы и индусы, которые работают в Тбилиси, однако могут позволить себе купить жилье только здесь.

Но и старых, и новых жителей Церовани объединяет стойкое нежелание публичности. Мало кто согласился даже назвать свое имя, а фотографироваться отказались все без исключения.

"Нет, здесь уже давно не поддерживают прежнюю власть. Да и за что нам быть благодарными Саакашвили? За то, что мы потеряли свои родные дома?" – рассказывает женщина, с которой мы поговорили первой. Впрочем, после этой тирады она вдруг начинает рассказывать, что ее муж работает врачом в местной больнице, а потом добавляет: "Ну, вы же понимаете...".

Как оказалось, говорить о политике могут позволить себе только те, кому особо нечего терять: пенсионеры, а также таксисты.

"Я не знаю никого, кто бы здесь голосовал за действующую власть, которая нас обманула", – рассказывает бабушка, покупавшая хлеб в небольшом сельмаге.

По ее словам, обман произошел на выборах 2012 года, на которых партия Саакашвили впервые уступила "Грузинской мечте". Тогдашняя оппозиция пообещала жителям Церовани бесплатные коммунальные услуги – и многие поверили в это, отдав голоса за "Мечту".

Выиграв выборы, нынешняя партия власти выполняла свое обещание, но только несколько месяцев.

Затем коммунальные платежи вернулись, а цена на газ для населения стала даже выше, чем для Тбилиси.

И этого в Церовани действующей власти так и не забыли. По 11-му округу, где расположено это село, именно в Церовани оппозиция показала лучшие результаты. На отдельных участках ее показатели превысили 70%! Впрочем, общий результат – не столь оптимистичен. Безусловной поддержки команды Сааакашвили здесь уже нет.

Как сейчас грузинские партии пытаются добиться расположения переселенцев? Подходы власти и оппозиции – принципиально различны.

От блока Саакашвили за мандат боролся крупный по грузинским меркам предприниматель Цезарь Чочели – владелец компании "Натахтари", едва ли не самого известного в Грузии производителя пива и напитков, а также производителя кондитерских изделий. Он – выходец из Цхинвальского района, а следовательно, земляк для многих жителей села. Но самое главное – то, что именно его предприятие, расположенное неподалеку, стало одним из ключевых работодателей для местных жителей.

А вот власти на этих выборах использовали проверенную тактику – начали асфальтировать главную дорогу, проходящую через поселение. Где-то половину дороги заасфальтировали до первого тура (на которых представитель власти одержал победу), после чего работы прекратились.

"Очевидно, придется ждать следующих выборов", – жалуются жители.

* * * * *

После нескольких часов блуждания по поселку водитель, который привез журналиста ЕвроПравды из Тбилиси, не выдержал и сказал: "Между прочим, я тоже беженец. Только из Абхазии. Однако о нас никто так не заботился и жильем не обеспечивал". И это действительно так.

Впрочем, показательная государственная щедрость имеет свою цену.

Церовани должен был стать для мира примером бед, которые приносит мирным жителям российская агрессия.

Однако в дополнение к этому он стал иллюстрацией того, как легко власть может манипулировать голосами зависящих от нее переселенцев.

Автор: Юрий Панченко,

редактор "Европейской правды", Киев-Тбилиси-Церовани