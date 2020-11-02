Одолеть Додона: как диаспора и блокада Приднестровья изменили победителя выборов в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон проиграл в первом туре: такие заголовки облетели украинские СМИ. Додон получил 32,6% голосов, его соперница Майя Санду – 36,2%.

Внимание украинцев к выборам в соседней Молдове вполне оправдано, тем более что действующему президенту многие не могут простить его заявление четырехлетней давности, когда он в ходе избирательной кампании, то есть еще до избрания на пост президента, назвал Крым российским.

Но можно ли быть уверенным в поражении Додона и во втором туре, который состоится 15 ноября? И как вообще так произошло, что он проиграл в первом туре, ведь большинство рейтингов считали его фаворитом на голосовании 1 ноября?

"Европейская правда", а также наши молдавские партнеры, издание Newsmaker, внимательно следили за выборами в Молдове и подготовили ответы на эти и не только эти вопросы.

"Мы такие же, как вы!"

Молдавское село Варница, раскинувшееся на правом берегу Днестра, историкам известно прежде всего как место смерти украинского гетьмана Ивана Мазепы в 1709 году.

300 лет спустя Варница снова обрела особое значение – но совсем по другому поводу. К селу вплотную примыкают неподконтрольные молдавской власти Бендеры – второй по величине город Приднестровья. Тирасполь, столица самопровозглашенной "республики" – в каких-то 10 километрах. Поэтому не удивительно, что именно в Варницу едут приднестровцы, желающие проголосовать на молдавских выборах. На предыдущих выборах на участках в Варнице традиционно был аншлаг и не хватало бюллетеней для желающих принять участие в выборах.

Законодательство Молдовы гарантирует право голоса всем гражданам, в том числе жителям неподконтрольной территории.

Вот только не все молдаване с этим согласны.

С самого утра несколько ветеранов войны на Днестре попытались заблокировать автодорогу из Бендер, а также пешеходный проход к лицею, где расположены четыре участка для голосования приднестровцев.

В руках у одного их них, ветерана Думитру Урыта – плакат на русском языке "НАМ НЕ НУЖЕН ВАШ COVID19". В комментариях для журналистов бывшие комбатанты поясняют: они не хотят, "чтобы приднестровцы заражали молдавских детей". Мол, в Бендерах и Тирасполе эпидемическая ситуация критическая, а участок расположен в школе.

Впрочем, достаточно послушать сказанное не на камеру, и становится ясно, что дело не в эпидемии.

– Мы ничего не нарушаем, – кричал Думитру Урыта прохожему, пытавшемуся пройти к участку. – Если ты такой же молдаванин, как я, иди голосуй там, у Красносельского, у Додона.

Вадим Красносельский – самопровозглашенный президент Приднестровья (читайте также его интервью "ЕвроПравде"). Считается, что на этих выборах он может помогать переизбранию действующего президента Игоря Додона.

– Доброе утро! Почему шумим? – вмешался в спор глава инспектората полиции Бендер Иван Чeботару.

– Это не шум. Просто среди нас есть провокаторы, которые приехали решать судьбу страны, – говорил Урыта, показывая на тех, кто, похоже, пытался пройти проголосовать.

– Мы такие же, как вы, – возразила ему женщина.

Ветеранов войны этот аргумент не убедил. После спора с полицией проход к участку они все же открыли, но проезд автомобилей ограничивали, как могли, в течение всего дня – и не только в Варнице. Нечто подобное происходило, например, в Резине, где через мост расположен приднестровский город Рыбница.

"Услышать Донбасс", молдавская версия

На этих президентских выборах открыли 42 таких участка наподобие тех, что расположены в Варнице – исключительно для избирателей из Приднестровья.

То, что ветераны Приднестровской войны (причем среди них точно есть реальные, которые сражались в 1992 году против российской 14-й армии, расположенной на оккупированной части Молдовы) пытались остановить или хотя бы затруднить голосование на них, не стало неожиданностью.

О таких планах ЕвроПравду предупреждали представители оппозиции, которым симпатизирует значительная часть ветеранов (детальнее об этом – в статье "Додон против всех: как изменится Молдова и ее позиция по Крыму при новом президенте")

Дело в том, что в госреестре зарегистрировано более 250 тысяч избирателей, проживающих в Приднестровье. Это – порядка 10% от молдаван с правом голоса на подконтрольной территории страны. А учитывая, что разрыв между победителями выборов в Молдове нередко бывает достаточно скромным (Додон в 2016 году получил 52,11%), это – огромный резерв. Даже если проголосует только часть избирателей.

При этом электоральные предпочтения приднестровцев – совершенно однозначны.

Позитивные сюжеты в подконтрольных местной "власти" медиа бывают только в пользу Додона. Его соперницу Санду если и вспоминают, то с критикой. Молдавские телеканалы на левом берегу не ловят.

Словом, не удивительно, что на приднестровских участках Додон получил 74% – более чем в два раза выше, чем в целом. Можно разве что удивляться, почему так мало.

Оппозиция отлично это осознавала и сделала все, чтобы уменьшить влияние Приднестровья на результат выборов. В итоге проголосовать смогли лишь 14 тысяч жителей неподконтрольной части Молдовы. На парламентских выборах прошлого года таких было 37 тысяч.

Однако Приднестровье – не единственная "спецтерритория", жители которой хотели быть услышанными на этих выборах. Еще одна, даже более многочисленная категория избирателей – это граждане Молдовы, живущие за рубежом. На этих выборах они оказались решающей силой.

COVID животворящий

Как писала ранее "Европейская правда", главной интригой было то, каким окажется влияние пандемии на итог выборов.

Оно оказалось просто идеальным для проевропейской оппозиции Молдовы (а значит, и для главного кандидата от оппозиции, экс-премьера Майи Санду).

Дело в том, что на этих выборах избиратели поставили сразу два рекорда.

Многие избиратели, которые живут в Молдове, на выборы просто не пошли. Явка была рекордно низкой, она не дотянула даже до 43%. На участках для приднестровцев, как уже описано, число проголосовавших просто рухнуло.

И одновременно явка за границей побила все мыслимые рекорды. Здесь проголосовало почти 150 тысяч человек, или свыше 12% (!!!) от избирателей, которые пришли на участки в Молдове.

И это – не манипуляции. Активность была просто сумасшедшей.

Участок для голосования в Дублине Фото Marin Starsinov

Еще неделю назад соратники Санду делились с ЕвроПравдой опасениями, что локаут, объявленный в ряде стран ЕС, будет способен подорвать голосование, если не договориться с тамошними властями об исключениях для голосующих молдаван.

Достоверно неизвестно, были ли такие договоренности, но ни один из 139 (!) участков, открытых в 36 странах мира, не закрыли. Впрочем, из ряда стран поступали сообщения о жалобах местных жителей на нарушения правил карантина, да кое-где полиция приезжала и поясняла – мы понимаем, что у вас выборы, но если в очереди не будет социальной дистанции, то мы закроем участок.

Нарушать правила никто не стремился, так что обошлось.

Более того, кое-где стимулом для мобилизации избирателей стал именно карантин – так, ЕвроПравде приходилось слышать, что для избирателей-молдаван во Франции это стало одним из немногих легальных способов прогуляться (пусть даже речь идет о прогулке к участку). И действительно – хотя в официальном списке исключений из карантина нет такого пункта, как "выборы в Молдове", о препятствиях слышать не приходилось.

Россия не в тренде

Едва ли не единственной страной за рубежом, где на прошлых выборах президента были огромные очереди, а сейчас люди вообще не пошли на участки, оказалась Россия.

И это стало еще одним кирпичиком, из которых складывается победа Майи Санду в первом туре.

В 2016 году к участкам в крупных российских стояла очередь молдаван, которые пришли проголосовать за Додона.

Фото избирательного участка в Москве Newsmaker

Дело в том, что четыре года назад российское ТВ буквально агитировало их сделать это, представляя выборы как исторический момент в истории Молдовы, как выбор между добром (то есть Кремлем) и злом (Западом).

В этом году ничего подобного нет.

Как результат, даже в Москве на участках, где проходили молдавские выборы, было пусто.

А в целом в зарубежном избирательном округе Додон набрал... лишь 3,6% голосов!

Это конечно не означает, что России выборы вовсе не интересны. Ведь, например, в Варнице – в "горячей точке" дня выборов – появились не просто россияне, а два депутата Госдумы РФ – Анатолий Середа и Казбек Тайсаев, приехавшие на выборы как наблюдатели от СНГ.

Российские парламентарии привлекли внимание журналистов, когда начали спорить с молдавским коллегой, оппозиционным депутатом Игорем Гросу, который пытался перекрыть автодорогу из Бендер в Варницу.

– Мы блокируем процесс подвоза, подкупа избирателей на правый берег, – пояснил свои действия Гросу, заверив, что приднестровцы получают по 400-500 леев за голос, а покупать голоса – плохо.

– Тысяча леев, – выкрикнул кто-то из толпы.

– Даже за 1000, да. Поэтому граждане, в том числе и я, решили препятствовать этому процессу, потому что это не демократия, – продолжил депутат.

– То есть вы препятствуете гражданам в их избирательном праве? – спросил Середа.

После короткой перепалки Гросу ответил, что он находится "у себя в стране" и передаст информацию компетентным органам.

– Не мешайте нам защищать нашу демократию! – добавил он

– Вы нарушаете закон, – вступил в диалог Тайсаев.

– Господин наблюдатель, вы превышаете свои полномочия, – подытожил диалог Игорь Гросу.

Козырь Усатого

Для Украины избрание Майи Санду, безусловно, было бы весьма приемлемым вариантом. "Европейская правда" уже писала о том, как ее команда планирует изменить отношения с нашей страной; да и то, что у экс-премьера неплохо налажены отношения с Западом, тоже не оспорить. (Хотя преувеличивать полномочия президента Молдовы также не стоит, основные рычаги власти у наших соседей имеет парламент.)

Однако можно ли утверждать с уверенностью, что победа у Санду уже в кармане?

Точно нет.

Шансы на смену президента Молдовы действительно велики, но они далеко не гарантированы.

К слову, сам Додон по-прежнему уверен в своей победе. "Выборы показали, что левоцентристский электорат составляет 55-60% от общего числа избирателей. Я твердо убежден в массовой мобилизации внутри страны и в том, что одержу победу 15 ноября", – заявил он на брифинге в понедельник, поздравив соперницу с победой в первом туре.

Рассчеты основаны на том, что Санду собрала большую часть избирателей правого фланга, а вот на левом Додон был далеко не одинок.

На третьем месте с 16,9% – кандидат-популист Ренато Усатый, который до недавнего времени считался полностью пророссийским.

На четвертом с 6,5% – еще одна популистка, Виолета Иванов из партии "Шор". Для этой партии избрание Додона является безальтернативным: с нынешней властью реально договориться о неприкосновенности имущества лидера партии Илана Шора, который бежал из страны от уголовного преследования по поводу его причастности к краже 1 млрд долларов, в то время как для Санду задержание Шора и конфискация его имущества в случае, если удастся доказать его вину – важные предвыборные обещания.

Еще один вероятный источник голосов Додона во втором туре – подключение "тяжелой артиллерии российского агитпропа" для мобилизации избирателей в РФ и пророссийских избирателей в Молдове из числа тех, кто решил не идти на первый тур.

Однако главная интрига связана с Ренато Усатым.

И он, без сомнения, осознает, что стал обладателем "золотой акции".

И она особо значима, если учесть, что Усатый – не просто политик, но и шоумен по своей сути. Его видео на фейсбуке собирают сотни тысяч просмотров, а историю про то, как он сорвал один из митингов Додона, и вовсе посмотрело большинство избирателей Молдовы!

Пока что из хода предвыборной кампании сложно представить, чтобы Усатый призвал своих избирателей голосовать за Додона, который был главным объектом его критики в последнее время. Но политика иногда преподносит сюрпризы.

К тому же выбор у него всегда есть. Поддержать Санду? Призвать своих сторонников не идти на выборы, поскольку там нет хороших кандидатов, "обое рябое"? Просто промолчать, рассчитывая, что его электорат, в значительной мере лояльный к РФ, автоматически перетечет к Додону?

Вес этих вариантов – очень разный. Стимулы выбрать один из них будут весомыми.

Впрочем, стоит повторить: даже в худшем для Майи Санду случае у нее остаются достаточно высокие шансы на победу. Однако эта победа может оказаться очень непрочной.

Первый тур выборов Санду выиграла исключительно за счет голосов из-за рубежа, где ее поддержало 70% избирателей. А вот если посчитать голоса без зарубежных участков, то победителем оказался бы Додон. Во втором туре, в случае победы Санду, эта ситуация почти наверняка повторится.

Как оно – быть президентом страны, где у тебя даже на момент избрания нет поддержки большинства жителей? Ответ на этот вопрос вскоре может появиться у первой женщины-президента Молдовы.

Автор:

Сергей Сидоренко, "Европейская правда"

при участии издания NewsMaker, Кишинев – Варница