Наезд на пешеходов в Трире: число погибших возросло до 5, пострадали 14 человек

В результате наезда автомобиля на пешеходов в немецком городе Трир погибли пять человек, еще 14 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По последним данным, среди погибших - ребенок в возрасте 9 недель, а также 45-летний отец девочки. Полиция сначала заявила, что ребенку было девять месяцев, но позже изменила возраст в заявлении для прессы.

Мать ребенка и 18-месячный мальчик в настоящее время находятся в больнице.

В результате инцидента также погибли 73-летняя женщина, а также женщина и мужчина из Трира. Полиция сообщила, что пятая жертва, 52-летняя женщина, скончалась позже во вторник.

По данным полиции, 14 человек получили травмы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел штата Роджер Левентц заявил, что, по его мнению, водитель намеренно врезался в пешеходов, двигаясь "по извилистой траектории", чтобы нанести наибольший ущерб.

Инцидент продолжался четыре минуты на нескольких улицах в центре города.

По данным следствия, подозреваемый во время инцидента сидел один в машине и ранее не был известен полиции. Подозреваемый - 51-летний немец, местный житель.

По предварительным данным прокуратуры, есть признаки того, что у мужчины может быть психическое заболевание.

Прокурор заявил, что в момент совершения преступления этот человек был в нетрезвом состоянии и оказывал сопротивление при аресте.

Полиция сообщила, что инцидент, скорее всего, не имеет политических или религиозных мотивов. Однако, по словам властей, допрос главного подозреваемого продолжается, и пока неизвестно, что побудило его на такое преступление.