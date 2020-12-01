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В немецком Трире авто въехало в группу людей, минимум двое погибших

Вторник, 1 декабря 2020, 16:05

В немецком городе Трир, что в северо-западной земле Рейнланд-Пфальц, авто въехало в группу людей, как минимум двое из них погибли.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила в Twitter местная полиция.

Инцидент произошел в пешеходной зоне. По последней информации от полиции, в результате наезда авто два человека погибли, еще несколько получили ранения.

Полиция также сообщила, что водителя авто уже задержали.

Другие обстоятельства инцидента пока не известны. Местных жителей просят избегать центра города.

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