Наїзд на пішоходів у Трірі: кількість загиблих зросла до 5, постраждали 14 осіб

Внаслідок наїзду автомобіля на пішоходів у німецькому місті Трір загинули п'ятеро людей, ще 14 отримали травми різного ступеня важкості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За останніми даними, серед загиблих - немовля у віці 9 тижнів, а також 45-річний батько дівчинки. Поліція спочатку заявила, що дитині було дев'ять місяців, але пізніше змінила вік у заяві для преси.

Мати дитини і 18-місячний хлопчик зараз у лікарні.

В результаті інциденту також загинули 73-річна жінка, а також жінка та чоловік з Тріра. Поліція повідомила, що п'ята жертва, 52-річна жінка, померла пізніше у вівторок.

За даними поліції, 14 людей отримали травми, деякі з них перебувають у важкому стані.

Міністр внутрішніх справ штату Роджер Левентц заявив, що, на його думку, водій навмисно врізався у пішоходів, рухаючись "по звивистій траєкторії", щоб завдати найбільшої шкоди.

Інцидент тривав чотири хвилини на кількох вулицях в центрі міста.

За даними слідства, підозрюваний під час інциденту сидів один в машині і раніше не був відомий поліції. Підозрюваний - 51-річний німець, місцевий житель.

Згідно з попередніми даними прокуратури, є ознаки того, що у чоловіка може бути психічне захворювання.

Прокурор заявив, що в момент скоєння злочину ця людина була в нетверезому стані і чинила опір при арешті.

Поліція повідомила, що інцидент, швидше за все, не має політичних або релігійних мотивів. Проте, за словами влади, допит головного підозрюваного триває, і поки невідомо, що спонукало водія на такий злочин.