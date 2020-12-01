Наїзд на пішоходів у Трірі: водій виявився 51-річним місцевим мешканцем, його мотиви невідомі
Вівторок, 1 грудня 2020, 17:35
Водій за кермом авто, що в'їхало у перехожих в пішохідній зоні німецького міста Трір, виявився 51-річним місцевим мешканцем.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на SWR, про це повідомили у міській поліції.
Водій, якого поліція затримала на місці, проживає у районі Трір-Саарбург. Мотиви і обставини його дій ще з’ясовують і поки немає вказівки на будь-яку ймовірну версію.
За останньою інформацією, внаслідок наїзду двоє людей загинули, серед них - одна дитина; ще 15 осіб травмовані.
У поліції повідомили, що наразі загрози для містян більше немає, але центр міста залишиться перекритим ще на кілька годин, доки поліція збиратиме докази.
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