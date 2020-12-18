Ряд европейских лидеров пошли на самоизоляцию из-за коронавируса у Макрона

Ряд европейских лидеров ушли на самоизоляцию и сдают тесты после известия о том, что у президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили коронавирус.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

Макрон на прошлой неделе, за семь дней до того, как стало известно о его болезни, был на саммите лидеров ЕС в Брюсселе - вместе с лидерами 26 стран и президентами Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента. Также он встречался с президентом Египта

Президент Евросовета Шарль Мишель решил самоизолироваться из соображений осторожности, хотя не считается, что он под серьезным риском заражения. Как сообщил его пресс-секретарь, во вторник тест Мишеля оказался отрицательным.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер накануне сказал, что Урсула фон дер Ляйен не планирует изолироваться, а ее последний тест в начале недели был отрицательным.

Премьер Испании Педро Санчес получил отрицательный тест, но решил на всякий случай перейти на дистанционную работу до 24 декабря.

Сдают тесты, временно изолируются или отменяют часть встреч также премьер Бельгии Александр де Кроо, премьер Люксембурга Ксавье Беттель и премьер Ирландии Михал Мартин.

Премьер Португалии Антониу Кошта, который был на рабочем обеде с Макроном в среду по случаю приближения начала председательства Португалии в Совете ЕС, ушел на самоизоляцию и отменил рабочую поездку в Африку. Хотя уже известно о его отрицательном тесте, некоторое время он будет работать дистанционно.

Потенциально под риском также ряд французских чиновников, потому что в течение недели президент имел интенсивный график и присутствовал на ряде рабочих встреч.

Эммануэль Макрон уже после того, как стало известно о его болезни, не стал отменять рабочую встречу-обед, но присутствовал через видеосвязь. После обеда он также выступал на видеоконференции и выглядел почти как обычно - кроме того, что был в маске.

Вечером Макрон переехал в другую президентскую резиденцию Лантерн в окрестностях Парижа - чтобы изолироваться отдельно от семьи. У его супруги тест оказался отрицательным, она останется жить в Елисейском дворце.

Напомним, уже ряд лидеров стран Европы болели коронавирусом, среди них - премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Польши Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий.