Вторая страна Европы запретила авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса

Бельгия вслед за Нидерландами временно запрещает пассажирские авиарейсы из Британии и приостанавливает рейсы поезда "Евростар" из Лондона после известий об обнаружении в Британии нового, более заразного штамма коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.

Запрет начнет действовать сегодня с полуночи минимум на 24 часа, пока ученые страны оценят риски. Также в этот период отменяют рейсы поезда "Евростар" из Лондона.

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Премьер отметил, что сейчас в правительстве "нет финальной решения" по поводу того, продлят ли после этого запрет на более длительное время.

Как сообщает Spiegel, в Германии также рассматривают возможность запретить авиарейсы из Британии.

Напомним, накануне премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

По его словам, сейчас считается, что вакцина от коронавируса все равно будет эффективной.