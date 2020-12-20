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Друга країна Європи заборонила авіарейси з Британії через новий штам коронавірусу

Неділя, 20 грудня 2020, 14:33

Бельгія слідом за Нідерландами тимчасово забороняє пасажирські авіарейси з Британії та призупиняє курсування потяга "Євростар" з Лондона після звісток про виявлення у Британії нового, більш заразного штаму коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Soir, про це заявив прем’єр-міністр країни Александр де Кроо. 

Заборона почне діяти сьогодні з опівночі щонайменш на 24 години, поки науковці країни оцінять ризики. Також на цей період скасовують рейси потяга "Євростар" з Лондона. 

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Прем’єр зазначив, що зараз в уряді "немає фінальної відповіді" з приводу того, чи після цього заборону продовжать на довший час. 

Як повідомляє німецьке Spiegel, у Німеччині також розглядають можливість заборонити авіарейси з Британії. 

Нагадаємо, напередодні прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для частини Англії і скасування обіцяних послаблень на Різдво у зв’язку з виявленням нового штаму коронавірусу, що на 70% заразніший, ніж звичайний. 

За його словами, наразі вважається, що вакцина від коронавірусу все одно буде ефективною.

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Коронавірус Бельгія Велика Британія Авіарейси
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