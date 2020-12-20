Нидерланды запретили авиарейсы из Британии из-за нового штамма коронавируса

Нидерланды объявили о временном запрете на авиарейсы из Британии, чтобы предотвратить распространение оттуда нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее, чем обычный.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Запрет, о котором объявили утром 20 декабря, вступает в силу немедленно и продлится как минимум до 1 января.

Основанием для решения стали рекомендации Национального института общественного здоровья (RIVM), в которых советуют максимально ограничить путешествия между Нидерландами и Британией, чтобы ограничить проникновение нового штамма.

В институте отметили также, что вирус с этим штаммом уже находили в случайной выборке в Нидерландах в начале декабря, масштабы его распространения продолжают выяснять.

Напомним, премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для части Англии и отмене обещанных послаблений на Рождество в связи с выявлением нового штамма коронавируса, что на 70% заразнее, чем обычный.

По его словам, сейчас считается, что вакцина от коронавируса все равно будет эффективной.