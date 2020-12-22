Французский министр призвал к "гастрономическому патриотизму" накануне Рождества

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди накануне Рождества призвал французов есть "местные и свежие" продукты, поддержать национальных производителей на фоне сложных экономических последствий эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Я призываю к потребительскому и гастрономическому патриотизму", - сказал Денорманди в эфире радиостанции France Inter.

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Министр подчеркнул, что из-за закрытия ресторанов в связи с коронавирусным кризисом страдают многие французские сельскохозяйственных отраслей.

"Мы стараемся оказать помощь там, где нужно. Помощь французскому сельскому хозяйству граничит с миллиардом. Для винодельческого сектора, например, это более 250 млн евро", - сказал министр.

Напомним, во Франции с 20 ноября несмотря на коронавирусные ограничения начали продавать рождественские елки, поскольку правительство объявило их "товаром первой необходимости".