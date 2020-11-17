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Франція починає продажі різдвяних ялинок, їх визнали "товаром першої необхідності"

Вівторок, 17 листопада 2020, 19:04

У Франції з 20 листопада почнуть продавати різдвяні ялинки, що стало можливим після того, як уряд оголосив їх "товаром першої необхідності".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Це дуже важливо для французьких сімей, дітей та всього сектору. Сектор стає організованим, виробники посилено працюють", - сказав міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді.

Минулого тижня уряд оголосив, що різдвяні ялинки будуть вважатися "предметами першої необхідності", а це означає, що їх продаж і купівля не будуть заборонені чинними в даний час правилами ізоляції.

Денорманді підкреслив, що продажі повинні здійснюватися в основному на вулиці. В якості місць для продажу були запропоновані садові центри, відкриті ринки і автостоянки супермаркетів.

Уряд заявив, що незабаром опублікує указ, в якому викладені правила продажу різдвяних ялинок в умовах ізоляції, але у вівторок вранці цей указ ще не був опублікований.

Напередодні ввечері Денорманді заявив, що указ буде опублікований "цього тижня".

У Франції щонайменше до 1 грудня діє жорсткий карантин, за якого дозволено працювати лише певним магазинам, таким як супермаркети, продуктові магазини та аптеки, і навіть супермаркети не мають права продавати такі "неважливі" товари, як одяг, DVD-диски або книги.

Нагадаємо, Страсбург, одне з найбільших міст Франції, оголосило про скасування традиційного різдвяного ярмарку через епідемію коронавірусу.

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