Французький міністр закликав до "гастрономічного патріотизму" напередодні Різдва

Міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді напередодні Різдва закликав французів їсти "місцеві та свіжі" продукти, що підтримати національних виробників на тлі складних економічних наслідків епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Я закликаю до споживчого і гастрономічному патріотизму", - сказав Денорманді в ефірі радіостанції France Inter.

Читайте також Близько тисячі вантажівок застрягли у Британії через закриття кордону Францією

Міністр підкреслив, що через закриття ресторанів у зв’язку з коронавірусною кризою страждають багато французьких сільськогосподарських галузей.

"Ми намагаємося надати допомогу там, де потрібно. Допомога французькому сільському господарству межує з мільярдом. Для виноробного сектора, наприклад, це понад 250 млн євро", - сказав міністр.

Нагадаємо, у Франції з 20 листопада попри коронавірусні обмеження почали продавати різдвяні ялинки, оскільки уряд оголосив їх "товаром першої необхідності".