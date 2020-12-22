Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Перша країна на Балканах отримала вакцину від коронавірусу

У столиці Вірменії проходить акція протесту з вимогою відставки Пашиняна

Парламент Швеції закликав уряд відкрити можливість для потенційного вступу в НАТО

BioNTech перевірить ефективність своєї вакцини проти нового штаму коронавірусу






Французький міністр закликав до "гастрономічного патріотизму" напередодні Різдва

Вівторок, 22 грудня 2020, 13:42

Міністр сільського господарства Франції Жюльєн Денорманді напередодні Різдва закликав французів їсти "місцеві та свіжі" продукти, що підтримати національних виробників на тлі складних економічних наслідків епідемії. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Я закликаю до споживчого і гастрономічному патріотизму", - сказав Денорманді в ефірі радіостанції France Inter.

Читайте також
Близько тисячі вантажівок застрягли у Британії через закриття кордону Францією

Міністр підкреслив, що через закриття ресторанів у зв’язку з коронавірусною кризою страждають багато французьких сільськогосподарських галузей. 

"Ми намагаємося надати допомогу там, де потрібно. Допомога французькому сільському господарству межує з мільярдом. Для виноробного сектора, наприклад, це понад 250 млн євро", - сказав міністр. 

Нагадаємо, у Франції з 20 листопада попри коронавірусні обмеження почали продавати різдвяні ялинки, оскільки уряд оголосив їх "товаром першої необхідності".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Коронавірус ЄвроЖиття Економічна криза
powered by lun.ua