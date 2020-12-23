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Франция сняла транспортную блокаду с Британии

Среда, 23 декабря 2020, 08:02

Железнодорожное, воздушное и морское сообщение между Великобританией и Францией возобновляется сегодня утром после того, как французское правительство согласилось ослабить запрет на поездки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Граждане Франции, граждане Великобритании, проживающие во Франции, и перевозчики входят в число тех, кто теперь может путешествовать - если у них был отрицательный тест менее чем за 72 часа до въезда.

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Военные и медицинский персонал в Кенте будут проводить экспресс-тесты водителей грузовиков, которые двое суток не могли пересечь границу. Тысячи автомобилей застряли там после закрытия границы в воскресенье из-за сообщений о новом штамме коронавируса.

Нидерланды объявили, что снова разрешат прибытие из Великобритании при наличии отрицательного результата.

Ла-Манш является жизненно важным торговым маршрутом, по которому на Рождество между Дувром и Кале ежедневно курсирует около 10 000 грузовиков, привозящих в основном свежие продукты.

Супермаркеты предупреждали, что запрет на поездки и последующие задержки в портах могут привести к нехватке определенных свежих продуктов, включая салат и цитрусовые, поступающие с континента.

Несмотря на то, что Франция и Великобритания достигли соглашения, более 50 других стран, включая Италию, Индию и Пакистан, продолжают блокировать путешественников из Великобритании.

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