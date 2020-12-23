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Застрявшим в Британии водителям придется простоять в очередях еще несколько дней

Среда, 23 декабря 2020, 12:06

Водителям-дальнобойщикам, которые в последние двое суток застряли в Британии, вероятно, придется простоять в очередях еще несколько дней, пока они смогут попасть на другую сторону Ла-Манша.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сказал госсекретарь Британии по жилому фонду, регионам и местному самоуправлению Роберт Дженрик.

По его оценке, чтобы пропустить всех из огромной очереди фур (в дополнение теперь водителям нужно сдать тест на коронавирус), понадобится "несколько дней", и это потребует большой организационной работы.

На вечер 22 декабря, по его словам, в аэропорту Менстон неподалеку от порта Дувра, который превратили в огромную парковку для дальнобойщиков, стояли более 3000 фур, да еще несколько прибыли позже вечером.

Массовое тестирование будут проводить медработники с помощью армии. Для этого в аэропорту развернут ряд пунктов тестирования.

Результат экспресс-теста будет известен спустя 30 минут, после чего водители с негативным результатом смогут становиться в очередь на пересечение Ла-Манша, а те, у кого он окажется положительным, получат комнату в гостинице для самоизоляции.

СМИ сообщают, что ситуация обостряется, так как некоторые уставшие и обозленные дальнобойщики пытаются прорваться через кордон полиции.

Напомним, железнодорожное, воздушное и морское сообщение между Великобританией и Францией возобновилось сегодня утром после того, как французское правительство согласилось ослабить запрет на поездки после 48-часовой блокады. Французское правительство прибегло к такому шагу после сообщений из Британии о новом, более заразном штамме коронавируса.

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