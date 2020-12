Застрявшим в Британии водителям придется простоять в очередях еще несколько дней

Водителям-дальнобойщикам, которые в последние двое суток застряли в Британии, вероятно, придется простоять в очередях еще несколько дней, пока они смогут попасть на другую сторону Ла-Манша.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сказал госсекретарь Британии по жилому фонду, регионам и местному самоуправлению Роберт Дженрик.

По его оценке, чтобы пропустить всех из огромной очереди фур (в дополнение теперь водителям нужно сдать тест на коронавирус), понадобится "несколько дней", и это потребует большой организационной работы.

На вечер 22 декабря, по его словам, в аэропорту Менстон неподалеку от порта Дувра, который превратили в огромную парковку для дальнобойщиков, стояли более 3000 фур, да еще несколько прибыли позже вечером.

Массовое тестирование будут проводить медработники с помощью армии. Для этого в аэропорту развернут ряд пунктов тестирования.

Результат экспресс-теста будет известен спустя 30 минут, после чего водители с негативным результатом смогут становиться в очередь на пересечение Ла-Манша, а те, у кого он окажется положительным, получат комнату в гостинице для самоизоляции.

СМИ сообщают, что ситуация обостряется, так как некоторые уставшие и обозленные дальнобойщики пытаются прорваться через кордон полиции.

Drivers are gathering in large groups by the border in Dover, after spending as many as four nights waiting by the Channel crossing, and they have been seen scuffling with police.



