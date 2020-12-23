Болгария подарит часть вакцин Северной Македонии

Болгария подарит Северной Македонии часть каждой партии вакцин против COVID-19, которые она приобрела непосредственно у производителей.

Об этом пишет "Балканський оглядач", сообщает "Европейская правда".

Такое решение было принято на заседании болгарского правительства в Софии, на котором присутствовал и выступил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче. Благодаря этому решению Северная Македония, которая является официальным кандидатом на вступление в ЕС, сможет получить часть вакцин одновременно со странами-членами Европейского Союза.

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"Благодаря этому дружественному акту, благодаря этой жертвенности, мы вскоре начнем процесс вакцинации и обеспечим доступ к вакцинам для того, чтобы мы могли сделать прививку от 60 до 70% населения", - сказал Филипче.

Болгария как член ЕС может вести переговоры непосредственно с несколькими производителями. По информации болгарских органов здравоохранения, сначала в Софию поступит вакцина Pfizer/BioNTech, затем Moderna, затем AstraZeneca.

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов отметил, что целью пожертвования вакцин Северной Македонии является достижение солидарности с точки зрения преодоления коронавирусного кризиса.

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"Мы имеем возможность перепродавать и дарить вакцины против COVID-19. После покрытия национальных потребностей и подписания соответствующих соглашений, мы обеспечим вакцинами граждан Северной Македонии", - сказал Костадин Ангелов, министр здравоохранения Болгарии.

Напомним, 22 декабря Сербия первой на Балканах получила вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.

Третьи страны могут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС.