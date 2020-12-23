Болгария подарит часть вакцин Северной Македонии
Болгария подарит Северной Македонии часть каждой партии вакцин против COVID-19, которые она приобрела непосредственно у производителей.
Об этом пишет "Балканський оглядач", сообщает "Европейская правда".
Такое решение было принято на заседании болгарского правительства в Софии, на котором присутствовал и выступил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче. Благодаря этому решению Северная Македония, которая является официальным кандидатом на вступление в ЕС, сможет получить часть вакцин одновременно со странами-членами Европейского Союза.
"Благодаря этому дружественному акту, благодаря этой жертвенности, мы вскоре начнем процесс вакцинации и обеспечим доступ к вакцинам для того, чтобы мы могли сделать прививку от 60 до 70% населения", - сказал Филипче.
Болгария как член ЕС может вести переговоры непосредственно с несколькими производителями. По информации болгарских органов здравоохранения, сначала в Софию поступит вакцина Pfizer/BioNTech, затем Moderna, затем AstraZeneca.
Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов отметил, что целью пожертвования вакцин Северной Македонии является достижение солидарности с точки зрения преодоления коронавирусного кризиса.
"Мы имеем возможность перепродавать и дарить вакцины против COVID-19. После покрытия национальных потребностей и подписания соответствующих соглашений, мы обеспечим вакцинами граждан Северной Македонии", - сказал Костадин Ангелов, министр здравоохранения Болгарии.
Напомним, 22 декабря Сербия первой на Балканах получила вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с Польшей, которая сможет быть посредником в получении вакцины от коронавируса от Европейского Союза.
Третьи страны могут получать вакцину через одну из стран-членов ЕС.