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Майя Санду приняла присягу президента Молдовы

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Семь президентов из ЕС предложили поддержку Майе Санду

Четверг, 24 декабря 2020, 15:51

Президенты Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Польши, Румынии и Словакии выступили в четверг с совместным заявлением, в котором выразили поддержку новому президенту Молдовы Майе Санду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В заявлении сказано, что граждане Молдовы дали Санду сильный мандат и надеются на изменения, более амбициозную программу реформ, демократии и более тесные связи с Европейским Союзом.

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"Мы поддерживаем президента Майю Санду и ее намерения провести реформы, основанные на демократических ценностях, конституционных принципах и идеях правового государства", - подчеркнули президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Чехии Милош Земан, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис и президент Словакии Зузана Чапутова.

Эти страны также готовы поделиться своим опытом реформ и интеграции в ЕС, говорится в заявлении.

Майя Санду приняла присягу президента Молдовы 24 декабря.

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