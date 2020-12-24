Мая Санду склала присягу президента Молдови

У Кишиневі проходить інавгурація обраного президента Молдови Маї Санду, яка вже склала присягу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Церемонія традиційно проходить у Палаці Республіки в центрі молдовської столиці. У зв'язку з коронавірусом в приміщенні дотримуються певних заходів безпеки. У кожного гостя є відведене місце, яке він не залишить до кінця заходу.

У залі присутні посли, депутати парламенту, судді Конституційного суду і представники релігійних конфесій.

Журналісти відзначають, що навколо будівлі немає ніяких спеціальних заходів безпеки, лише кілька співробітників поліції стежать за тим, щоб біля будівлі не паркувалися автомобілі.

Санду прийшла до Палацу Республіки пішки у світло-блакитному пальті, її зустріли оплесками прихильники.

Після виступу глави КС Мая Санду склала присягу і офіційно стала президентом Молдови. Пізніше відбудеться формальна процедура передачі влади Маї Санду від Ігоря Додона.

Під час свого виступу Санду зокрема подякувала діаспорі і тих, хто живе в Молдові за те, що зрозуміли, що "Молдова потребує нового шляху"

"На цих виборах люди проголосували проти корупції та за шанс на добробут будинку. Я потребую вашої підтримки, дорогі громадяни, ми потребуємо один одного, щоб навести порядок і побудувати одну країну для всіх. Знаю, що у людей високі очікування, але виклики ще вище...", - сказала вона.

Також вона сказала кілька фраз українською, гагаузькою та болгарською мовами.

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