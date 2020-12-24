Сім президентів з ЄС запропонували підтримку Маї Санду

Президенти Естонії, Латвії, Литви, Чехії, Польщі, Румунії та Словаччини виступили в четвер зі спільною заявою, в якій висловили підтримку новій президентці Молдови Маї Санду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У заяві сказано, що громадяни Молдови дали Маї Санду сильний мандат і сподіваються на зміни, більш амбітну програму реформ, демократію і більш тісні зв'язки з Європейським Союзом.

"Ми підтримуємо президентку Маю Санду і її наміри провести реформи, засновані на демократичних цінностях, конституційних принципах та ідеях правової держави", - підкреслили президентка Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левітс, президент Литви Гітанас Науседа, президент Чехії Мілош Земан, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс і президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Ці країни також готові поділитися своїм досвідом реформ та інтеграції в ЄС, йдеться в заяві.

Мая Санду склала присягу президента Молдови 24 грудня.

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