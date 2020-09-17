Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Рада утвердила комиссию по отбору руководителя САП несмотря на угрозу отношениям с ЕС и кредита МВФ

В Европарламенте уже говорят об угрозе безвизу из-за проблем с назначением главы САП

Смоленская катастрофа: Польша будет добиваться ареста трех российских диспетчеров

Шторм в Финляндии лишил электроэнергии более 60 тысяч домохозяйств






Зеленский призвал активизировать реформы, чтобы получить ПДЧ для НАТО

Четверг, 17 сентября 2020, 12:07

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна активизировать процесс реформ, чтобы получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Владимир Зеленский заявил на открытии военных учений Rapid Trident - 2020 в Львовской области.

Читайте также
Зеленский в Стратегии нацбезопасности дал указание присоединиться к ПДЧ в НАТО

Глава государства напомнил, что в начале этой недели он утвердил стратегию по национальной безопасности Украины, согласно которой членство в НАТО является стратегическим курсом украинского государства.

"Максимально быстро мы должны достичь совместимости Вооруженных сил Украины с соответствующими структурами государств Альянса, а также активизировать реформы, которые позволят получить приглашение и присоединиться к ПДЧ, который мы должны выполнить, прежде чем стать членом НАТО", - заявил Владимир Зеленский.

Как сообщала "Европейская правда", в новой стратегии национальной безопасности есть указание получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

Подробнее об этом говорится в статье: "Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Украина-НАТО Зеленский
powered by lun.ua