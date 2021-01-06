В Норвегии два человека умерли после вакцинации, ведется расследование

Во вторник норвежское агентство по лекарственным средствам и Национальный институт общественного здоровья получили информацию о том, что два человека умерли через несколько дней после вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Норвежское агентство по лекарственным средствам взялось за расследование того, связь между смертями и вакцинацией.

"Штейнар Мадсен, медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам, говорит, что сейчас вакцинированы слабые и уязвимые лица, имеющие серьезные заболевания.

"Поэтому вероятно будут смерти, близкие к времени вакцинации. Затем мы должны рассмотреть, именно вакцина является причиной смерти, или это случайность, что это произошло так быстро после вакцинации ", - сказал он.

В норвежских домах престарелых в неделю умирает около 400 человек. Непонятно, в каком из таких домов жили двое погибших.

Норвежское агентство по лекарственным средствам и Национальный институт здравоохранения внимательно следят за тем, меняется смертность после того, как жители домов престарелых получают вакцину.

Исследования, на которых базируется временное одобрение вакцины, не включают лиц старше 85 лет.