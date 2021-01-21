Новые санкции, "Северный поток-2", участие в Совете Европы: Европарламент хочет наказать РФ за Навального

Европейский парламент в четверг проголосует за резолюцию в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального, в которой выступит с рядом предложений для наказания России.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды", который ознакомился с проектом резолюции.

Проект документа, вынесенный на рассмотрение Европарламента, согласован со всеми политическими группами. Однако его одобрение будет проходить по отдельным пунктам, которые еще могут претерпеть изменения.

Читайте также Италия поддержит новые санкции против России из-за ареста Навального

В проекте документа евродепутаты "самым решительным образом осуждают поведение Российской Федерации", которое они считают неприемлемым для члена Совета Европы и ОБСЕ.

Поэтому они призывают Совет Европы и ОБСЕ принять соответствующие меры для оценки нарушений обязательств, взятых на себя Российской Федерацией.

В отдельном пункте резолюции европарламентарии призывают Комитет министров и государства-члены Совета Европы воспользоваться полномочиями, закрепленными в статье 46 (4) Европейской конвенции по правам человека, чтобы начать процедуру наказания России в Европейском суде по правам человека.

Следует подчеркнуть, что речь идет об исключительной процедуре наказания страны-члена Совета Европы, которая не выполняет решения ЕСПЧ. До этого такую ​​процедуру запускали только один раз против Азербайджана, и она не была завершена. Процедура наказания может привести к прекращению прав государства в Совете Европы.

Евродепутаты также призывают ЕС и его государства-члены критически пересмотреть отношения с Россией на различных внешнеполитических платформах. В частности, они требуют немедленно остановить проект "Северный поток-2".

Читайте также Евродепутаты призвали ЕС расширить санкции против РФ из-за ареста Навального

В отдельном пункте содержится призыв депутатов к Совету ЕС ввести санкции против российских олигархов, связанных с режимом, и членов ближайшего окружения президента Путина, а также против российских пропагандистов, которые владеют активами в Европейском Союзе и пользуются свободой передвижения там.

Европарламент также просит существенно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России, в том числе путем санкций для физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения об аресте и заключении Навального.

Напомним, в Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Алексея Навального после того, как он вернулся из Германии, где проходил лечение из-за отравления.

Страны Балтии считают, что Евросоюзу следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, если Навальный не будет освобожден.