Наказание Трампа: почему смена президента США не остановила импичмент

В понедельник 25 января в Сенат США официально внесут второй импичмент Дональда Трампа.

А также первый импичмент в истории страны, который будет рассматриваться уже после того, как президент покинул свою должность.

Во второй статье американской конституции описан следующий перечень оснований для устранения президента с должности: за государственную измену, взяточничество либо за другие серьезные преступления и правонарушения.

Один из отцов Конституции Александр Гамильтон пояснял эти "другие преступления" следующим образом: использование или злоупотребление общественным доверием. Формулировка размыта намеренно: мало того, что отцы-основатели не могли договориться друг с другом, за что можно увольнять президента, так еще и следовало предусмотреть то, чего они вообразить себе во время этих споров не могли.

Например, сорок пятого президента Соединенных Штатов, который ровно за две недели до конца своего срока погонит многотысячную толпу своих избирателей, предварительно созванную в Вашингтон, на штурм Конгресса. Она и пошла по Пенсильвания-авеню, вооруженная флагами, плакатами и телефонами, в каждом из которых все еще говорил и говорил и говорил Дональд Трамп. Вооруженная верой в то, что президент не может призывать к плохому.

В это же время кто-то невзначай подбросил по бомбе к штабам Демократической и Республиканской партий. ФБР недавно подняли награду за информацию об этом человеке до $75 тысяч.

Кадры разгромленного Капитолия облетели весь мир. И все же, несмотря на разбитую технику журналистов, несколько нервных срывов, и даже пятерых погибших, это был штурм "на минималках".

Если бы толпа была хотя бы агрессивнее, если бы бомбы вовремя не обезвредили – это было бы совсем другое кино.

Республиканцы до сих пор обсуждают, законно ли устранять президента от власти, когда срок его полномочий формально истек. Однако об этом в конституции США нет ни слова, а сам импичмент был в свое время импортирован из британского законодательства, где в восемнадцатом веке от должности таким образом отстранили двоих чиновников, обоих после конца их сроков, то же самое практиковали и в Штатах.

Здесь нужно отметить, что согласно американскому основному закону, "осуждение в порядке импичмента не должно предусматривать иных наказаний, кроме отстранения от должности и лишения права занимать и исполнять какую-либо почетную, ответственную либо приносящую доход должность на службе Соединенных Штатов; после такого осуждения лицо тем не менее привлекается к ответственности, а обвинение, судебное разбирательство, приговор и наказание должны соответствовать закону".

Таким образом, во-первых, импичмент нужен, чтобы Трамп больше никогда не занимался государственной политикой.

А во-вторых, импичмент дает основания судить Трампа уже по-настоящему.

Следующий вопрос – насколько вероятен этот импичмент? Для того чтобы утвердить импичмент Палаты представителей, за него должны вместе со всеми демократами проголосовать еще 17 сенаторов-республиканцев.

Наберется ли их столько – очень большой вопрос, но перед каждым будет стоять очень тяжелый, без преувеличения исторический выбор.

Для каждого из республиканцев голосование за импичмент означает добровольный отказ от прикормленной Трампом фанбазы.

Речь идет о нескольких миллионах истинно верующих в конспирологию QAnon'а и прочих, считающих, что с демократами здесь договариваться нельзя.

Каждый из сенаторов-республиканцев будет сам искать ответ на этот вопрос. Еще в середине января руководство Республиканской партии объявило, что не станет настаивать на определенном голосовании, каждый будет поступать так, как велит ему совесть. И политический расчет, конечно.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что, выступая в воскресенье на федеральных телеканалах, сенаторы-республиканцы озвучивали противоположные тезисы.

Митт Ромни на Fox News утверждал, что "в течение последнего года была совершена попытка коррумпировать выборы в США, и делал это не президент Байден, а президент Трамп".

Однако чуть позже в той же программе Марко Рубио назвал второй импичмент Трампа "глупостью", "плохим для Америки". А Рэнд Пол на АВС так и не стал признавать, что выборы никто не подделывал.

Майк Раундс на NBC назвал "неоднозначным" утверждение, что Трамп совершил преступление, за которое его можно отстранить от власти – поскольку он больше не президент.

Республиканская партия ожесточенно спорит – кто-то предлагает резолюции в поддержку Трампа, кто-то настаивает, что это гибельный путь.

С замечательной угрозой выступил в субботу Джон Корбин: а ведь это прецедент для того, сказал он, чтобы потом постфактум поувольнять демократических президентов, если республиканцы вернут себе большинство в Сенате на выборах через два года.

Тем временем анонимное окружение Трампа сообщило через Fox News, что тот больше не планирует создавать собственную Партию Патриотов, как собирался.

Такой шаг неизбежно расколол бы республиканский электорат, а теперь у республиканцев вроде как и нет повода банить своего бывшего президента.

При этом на принятие решения у них еще остается время. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер пошел навстречу своему республиканскому коллеге Митчу Макконнеллу и заранее объявил, что рассматривать импичмент начнут лише через две недели – 9 февраля.

За это время Сенат обсудит и утвердит новый кабинет Байдена, а Трамп подготовится к защите.

В отличие от первого импичмента, здесь не нужно будет мучительно долго обсуждать историю посторонней страны, заслушивать многочасовые свидетельства работавших в ней людей, напряженно выговаривать сложные славянские фамилии.

Свидетелями того, что случилось 6 января, являются все, кто будет присутствовать на заседании. А также вся страна и весь мир.

Поэтому скорее всего, разбор полетов в этот раз сократится до нескольких напряженных дней.

А в том, что эти дни будут очень напряженными, сомнений нет. После штурма Капитолия 6 января полиция и ФБР арестовали свыше ста тридцати человек, по меньшей мере пятеро из них утверждали кто на камеры, кто на допросах, что не сомневались – они исполняют приказ президента.

Аресты продолжаются: теперь уже приходят за теми, кто угрожает конгрессменам в ожидании второго импичмента.

В основном это сообщения в чатах и группах, где с той или иной степенью практичности (или фантасмагоричности) обсуждается новый поход на Капитолий в начале февраля или нападение на сенаторов по пути на работу (или по дороге домой).

Одного из поклонников радикальной группировки Proud Boys, как сообщает AP, задержали после угроз доставить в столицу три машины, набитые вооруженными патриотами. В его доме в Нью-Йорке нашли более тысячи патронов и коллекцию военных ножей.

Так что чего точно можно ожидать – нового усиления безопасности в Вашингтоне в начале февраля.

Уже известно, что пять тысяч военных останутся в столице до середины марта. Что здесь делать, они плохо понимают, потому что ситуация пока что, мягко говоря, военную не напоминает. Но после 6 января все боятся оставлять Капитолий без надежной охраны.

И напоследок, про целесообразность этого импичмента.

В словах сенатора Рубио о том, что этот импичмент – попытка потушить пожар бензином, есть своя правда.

Однако не менее правдива и другая мысль: отказ от импичмента означает, что каждому следующему президенту можно то же самое, что и Трампу – отказываться признавать своего поражения, а потом срывать назначение преемника.

Автор: Яна Слесарчук,

журналистка, специальный корреспондент ТСН в США

Текст впервые опубликован на facebook-странице автора и републикуется с ее разрешения