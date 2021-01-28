Зеленский обсудил с премьером Испании получение вакцины и "открытое небо"

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Испании Педро Санчесом обсудил возможность предоставления вакцин от коронавируса и подписания соглашения об "открытом небе".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте главы государства.

"Лидеры обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и возможности для обеспечения Украины вакциной, которую лицензировали западные страны. Председатель испанского правительства подчеркнул, что будет способствовать Украине в получении вакцины как на уровне двусторонних отношений, так и на уровне ЕС", - говорится в сообщении.

Отдельное внимание было уделено вопросу подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве Европейского Союза с Украиной.

"Благодарен испанской стороне за усилия и готовность содействовать подписанию этого долгожданного и взаимовыгодного соглашения. Ожидаю уже в ближайшие недели на положительное решение ЕС", - сказал Зеленский.

Стороны также обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами.

"Испания является для Украины одним из основных торговых партнеров в Европейском Союзе и сохраняет позицию крупнейшего в Европе импортера украинских зерновых. Мы готовы и в дальнейшем быть надежным стратегическим поставщиком зерновой продукции в Испании", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сообщалось, что соглашение об Общем авиационном пространстве с ЕС, известное также как соглашение об "открытом небе", может быть подписано 11 февраля на заседании Совета ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, это соглашение было парафировано еще в 2013 году, однако до сих пор не было подписано через британско-испанский спор о принадлежности Гибралтара.

Шанс на подписание дал выход Великобритании из ЕС, однако на октябрьском саммите Украина-ЕС, Брюссель, ссылаясь на незавершенный процесс "развода", снова перенес это подписание.