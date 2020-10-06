КС Испании отказался приостановить решение о запрете лидеру Каталонии занимать госдолжности

Конституционный суд Испании отказался приостановить решение о запрете бывшему главе правительства Каталонии Киму Торре занимать государственные должности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает El Pais.

Суд принял к рассмотрению заявление Торры об обжаловании решения, но при этом решил, что немедленно приостанавливать действие приговора оснований нет.

Защита каталонского лидера собирается подавать иск в Европейский суд по правам человека, аргументируя это тем, что дисквалификация Торры наносит "непоправимый ущерб", поскольку до принятия окончательного решения Конституционным судом могут пройти месяцы с момента его отстранения от должности.

Напомним, 28 сентября Верховный суд Испании подтвердил решение о запрете президенту (лидеру правительства) Каталонии Киму Торре занимать государственные должности в последующие полтора года.

Суд признал Торру виновным за отказ снять желтые ленты и баннеры в поддержку заключенных каталонских политиков из здания штаб-квартиры правительства Каталонии в Барселоне перед выборами 28 апреля.

Желтые ленты каталонские сепаратисты демонстрируют в поддержку лидеров движения за независимость, заключенных за причастность к референдуму в 2017 году. ЦИК заявила, что указанная символика была инструментом политической пропаганды и нарушала законодательство о ведении предвыборной агитации.

После решения суда об отстранении Торры правящие политические силы Каталонии договорились, что его полномочия будут выполнять Пере Арагонес, вице-президент Республиканских левых, тогда как сама должность и кресло главы (президента) в правительственной комнате останутся незанятыми, а институциональные ресурсы, предусмотренные для главы правительства, не будут использоваться.

Во встречах президентов (глав правительств автономных регионов) и похожих событиях от Женералитата Каталонии не будет участвовать никто, если только не будет предусматриваться важных переговоров и договоренностей. Сам Ким Торра не будет играть никакой символической или непосредственной роли в действующем правительстве.

В феврале 2021 года в Каталонии должны будут состояться новые выборы.