"Это - попытка переворота": республиканцы призывают остановить штурм Капитолия

Несколько законодателей от Республиканской партии осудили штурм Капитолия сторонниками президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это попытка переворота", - написал в Twitter конгрессмен от Иллинойса Адам Кинцингер. Позже он ретвитнул сообщение Трампа, написав: "ваше наследие станет катастрофой".

Конгрессмен Майк Галлахер из Висконсина заявил, что страны во всем мире наблюдают за штурмом Капитолия в режиме реального времени и смеются над США, сообщает CNN.

"Если мы не думаем, что другие страны во всем мире наблюдают, как это происходит сейчас, если мы не думаем, что китайская коммунистическая партия сидит сложа руки и смеется, то мы вводим себя в заблуждение", - сказал Галлахер, обратившись к Трампу: "Откажитесь! Все закончено. Выборы закончились".

Сенатор Тед Круз из Техаса призвал не мешать процедуре сертификации выборов. "Тем, кто штурмует Капитолий, нужно остановиться СЕЙЧАС. Конституция защищает мирный протест, но насилие - слева или справа - ВСЕГДА неправильно. А те, кто занимается насилием, наносят вред делу, которое, как они говорят, поддерживают", - написал он в Twitter.

