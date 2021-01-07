Британский министр обвинила Трампа в атаке на Капитолий

Насилие в Капитолии стало непосредственным следствием риторики Дональда Трампа, который оспаривал свой проигрыш на президентских выборах.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр внутренних дел Великобритании Прити Патель.

Она считает, что Трамп не только не сумел деэскалировать насилие, но и усугубил его. Это и привело к таким "ужасным" событиям.

"Его комментарии непосредственно привели к насилию, и до сих пор он не смог осудить это насилие, и это совершенно неправильно", - считает Патель.

Напомним, по данным полиции, во время штурма Капитолия погибли три человека. Полиция также заявила о более 50 задержанных.

Также в полиции подтвердили информацию о самодельной взрывчатке, обнаруженной в штабе Республиканского национального комитета в Вашингтоне, а также заявили, что аналогичное взрывное устройство было обнаружено и в штаб-квартире Демократического национального комитета.

Все о событиях в Вашингтоне - в трансляции "Европейской правды" Хаос ради Трампа: фанаты президента США штурмуют Капитолий. LIVE