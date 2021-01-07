Британський міністр звинуватила Трампа в атаці на Капітолій

Насильство в Капітолії стало безпосереднім наслідком риторики Дональда Трампа, який оскаржував свій програш на президентських виборах.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Пріті Патель.

Вона вважає, що Трамп не тільки не зумів деескалювати насильство, але й підживлював його. Це й призвело до таких "жахливих" подій.

"Його коментарі безпосередньо призвели до насильства, і досі він не спромігся засудити це насильство, і це абсолютно неправильно", - вважає Патель.

Нагадаємо, за даними поліції, під час штурму Капітолію загинули троє осіб. Поліція також заявила про понад 50 затриманих.

Також у поліції підтвердили інформацію про саморобну вибухівку, виявлену у штабі Республіканського національного комітету у Вашингтоні, а також заявили, що аналогічний вибуховий пристрій було виявлено й у штаб-квартирі Демократичного національного комітету.

Усе про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".