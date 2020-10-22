КС Польши признал "неконституционными" почти все аборты, усилив их запрет

Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После вступления в силу решения аборт будет разрешен в Польше только в случае изнасилования, инцеста или угрозы здоровью и жизни матери, составляет лишь около 2% юридических приостановок, проведенных за последние годы.

"Положение, которое легализует евгеническую практику в области права на жизнь нерожденного ребенка и делает право на жизнь нерожденного ребенка зависимым от ее здоровья ... несовместимо ... с конституцией", - сказала глава Конституционного суда Юлия Пржилебська

Ограничение доступа к абортам было давней амбицией правящей партии "Право и справедливость" (PiS), но она отступила от предыдущих законодательных предложений на фоне широкой негативной общественной реакции.

Большинство судей были назначены этой партией.

Законы Польши в отношении абортов уже являются одними из самых строгих в Европе. Правозащитные организации призвали Польшу не усиливать ограничения.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала это "печальным днем для прав женщин".

"Удаление основания для почти всех законных абортов в Польше является запретом и нарушает права человека. Сегодняшнее решение Конституционного суда означает аборты подпольно / за рубежом для тех, кто может себе позволить, и еще большее испытание для всех остальных", - сказала она.

По словам активистов, защищающих права на аборт, в последние годы в Польше в доступе к процедуре часто отказывали даже в тех случаях, когда он был законным.

Многие врачи в Польше пользуются своим законным правом отказать в прерывании беременности по религиозным мотивам. Некоторые говорят, что их заставляют это делать начальство.

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