Сенат США не поддержал импичмент Трампа

Сенат США оправдал Дональда Трампа в субботу по его второму за год делу об импичменте, в этот раз за его за роль в нападении его сторонников на Капитолий, при штурме которого погибли 5 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Импичмент Трамп поддержали 57 сенаторов, 43 были против. Для утверждения решения необходимо было 67 голосов. Трампа обвиняли в подстрекательстве к восстанию после пятидневного судебного разбирательства в том же здании, которое его сторонники разграбили 6 января.

В ходе голосования семь из 50 республиканцев Сената присоединились к объединенным демократам палаты, поддержав осуждение.

Трамп покинул свой пост 20 января, поэтому импичмент не мог быть использован для его отстранения от власти. Но демократы надеялись добиться осуждения и возложить на него ответственность за штурм, в результате которого погибли пять человек, включая полицейского, и подготовить почву для голосования, чтобы запретить ему когда-либо снова занимать государственные должности.

Они утверждали, что, имея шанс занять этот пост в будущем, Трамп без колебаний снова будет поощрять политическое насилие.

Адвокаты Трампа утверждали, что его слова на митинге были защищены его конституционным правом на свободу слова, и заявили, что ему не была предоставлена ​​надлежащая правовая процедура в ходе разбирательства.

Республиканцы спасли Трампа 5 февраля 2020 года при голосовании по его первому делу об импичменте, когда только один сенатор из их рядов - Митт Ромни - проголосовал за осуждение и отстранение его от должности.

Трамп - лишь третий президент, которому Палата представителей когда-либо предъявила импичмент - шаг сродни уголовному обвинению, - а также первый президент, которому дважды был объявлен импичмент, и первый, кто подвергся импичменту после ухода с поста.

Но Сенат так ни разу и не вынес обвинительный приговор президенту.

Напомним, Палата представителей США 13 января во второй раз объявила импичмент Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия.

Дональд Трамп - единственный в истории президента США, которому дважды объявляли импичмент, и один из трех, кому вообще объявляли импичмент. Во время первого процесса импичмента в связи с обвинениями о давлении на президента Украины Сенат оправдал Трампа.