ЕС призвал страны-члены избегать закрытия границ для защиты от вируса

Европейская комиссия призвала страны-члены ЕС не прибегать к закрытию границ и общему запрету поездок в рамках мер, которые вводятся для борьбы с новыми штаммами коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, такое письмо ЕК направила всем странам-членам 16 февраля.

Главной причиной для призыва стали ограничения, введенные некоторыми странами, в частности Германией и Бельгией.

Еврокомиссия напомнила, что в блоке договорились о скоординированном подходе к вопросу границ - в соответствии с рекомендациями, последний раз обновленными в начале февраля.

Рекомендации, в частности, предусматривали оставлять более комфортные требования для работников логистики и людей, пересекающих границу для поездок на работу.

"Фундаментально важно, чтобы все меры соответствовали принципам недискриминации и пропорциональности. Закрытие границ и общих запретов на поездки нужно избегать. Мы не можем допустить проблем в цепочках поставок продукции и в едином рынке в целом", - отмечают в письме.

Рекомендации Еврокомиссии не являются юридически обязывающими.

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Вопрос движения через границы особенно актуализировался из-за трудностей, начавшихся после новых ограничений Германии и Австрии, когда на въезде из Чехии и Италии в эти страны возникли большие очереди из фур.

Германия требует для пересечения границы, в том числе от перевозчиков, предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Бельгия с января запретила все несущественные поездки за границу и продолжила эти ограничения до 1 апреля.