Коронавирус: Немецкая полиция развернула 5000 человек на границе с Чехией и Австрией

Немецкая полиция развернула около 5000 человек на границе страны с Чехией и австрийским регионом Тироль после введения усиленного контроля в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Германия ввела проверки, чтобы замедлить распространение британского варианта коронавируса из Чехии и южноафриканского варианта из Тироля.

Речь идет об ограничении на въезд для немецких граждан и резидентов, водителей грузовиков, работников транспорта и здравоохранения и других, включая пограничных пассажиров. Все они должны показать отрицательный тест на коронавирус.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Стив Альтер заявил, что к утру понедельника федеральная полиция проверила около 10 000 человек и развернула обратно около 5000 из них.

Проверки вызвали сильную критику со стороны Австрии.

Пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт защищает меры Германии. Он сказал, что "правительство Германии должно действовать здесь и сейчас", чтобы предотвратить быстрое распространение более заразных вариантов вируса.