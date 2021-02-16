На границе Италии с Австрией возникла 40-километровая очередь фур из-за новых правил въезда

На одной из дорог из Италии в Австрию новые требования к пересечению границы привели к образованию многокилометровой очереди, в основном дальнобойщиков.

Об этом сообщает агентство Ansa вместе с Corriere.

По новым правилам въезда, которые начали действовать с прошлой недели, Австрия требует от всех категорий путешественников, имеющих право на пересечение границы, предоставлять справку о свежем отрицательном тесте на коронавирус.

В дополнение требование об отрицательном тесте, сделанном за 48 часов до въезда, ввела и Германия, куда направляется часть дальнобойщиков из Италии транзитом через Австрию.

В связи с новыми требованиями у границы соорудили пункты быстрого тестирования на коронавирус специально для дальнобойщиков.

Проверки и очереди на тесты вызвали на автодороге А22 многокилометровую очередь, длина которой днем ​​15 февраля иногда достигала 40 километров.

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Ситуация на границе уже спровоцировала комментарии некоторых итальянских политиков, которые назвали требования Австрии и Германии несправедливыми.

"Наши работники заслуживают четких правил, уважения и равных условий. Поскольку мы все в Европе, если есть такие требования - мы должны быть готовы сделать так же", - заявил лидер "Лиги" Сальвини.

Министр транспорта в ответ на обращение руководства региона пообещал, что вместе с коллегами из министерств внутренних дел и обороны позаботится о развертывании новых пунктов тестирования.