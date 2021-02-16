На границе Италии с Австрией возникла 40-километровая очередь фур из-за новых правил въезда
На одной из дорог из Италии в Австрию новые требования к пересечению границы привели к образованию многокилометровой очереди, в основном дальнобойщиков.
Об этом сообщает агентство Ansa вместе с Corriere.
По новым правилам въезда, которые начали действовать с прошлой недели, Австрия требует от всех категорий путешественников, имеющих право на пересечение границы, предоставлять справку о свежем отрицательном тесте на коронавирус.
В дополнение требование об отрицательном тесте, сделанном за 48 часов до въезда, ввела и Германия, куда направляется часть дальнобойщиков из Италии транзитом через Австрию.
В связи с новыми требованиями у границы соорудили пункты быстрого тестирования на коронавирус специально для дальнобойщиков.
Проверки и очереди на тесты вызвали на автодороге А22 многокилометровую очередь, длина которой днем 15 февраля иногда достигала 40 километров.
Ситуация на границе уже спровоцировала комментарии некоторых итальянских политиков, которые назвали требования Австрии и Германии несправедливыми.
"Наши работники заслуживают четких правил, уважения и равных условий. Поскольку мы все в Европе, если есть такие требования - мы должны быть готовы сделать так же", - заявил лидер "Лиги" Сальвини.
Министр транспорта в ответ на обращение руководства региона пообещал, что вместе с коллегами из министерств внутренних дел и обороны позаботится о развертывании новых пунктов тестирования.