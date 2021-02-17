ЄС закликав країн-членів уникати закриття кордонів для захисту від вірусу

Європейська комісія закликала країн-членів ЄС не вдаватися до закриття кордонів та загальної заборони на в’їзд у рамках заходів, що запроваджуються для боротьби з новими штамами коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv, такого листа ЄК спрямувала усім країнам-членам 16 лютого.

Головною причиною для заклику стали обмеження, запроваджені деякими країнами, зокрема Німеччиною та Бельгією.

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Єврокомісія нагадала, що у блоці домовилися про скоординований підхід до питання кордонів - відповідно до рекомендацій, востаннє оновлених на початку лютого.

Рекомендації, зокрема, передбачали залишати кращі вимоги для працівників логістики та людей, які перетинають кордон для поїздок на роботу.

"Фундаментально важливо, щоб усі заходи відповідали принципам недискримінації та пропорційності. Закриття кордонів та загальних заборон на поїздки потрібно уникати. Ми не можемо допустити проблем у ланцюжках поставок продукції та у єдиному ринку загалом", - наголошують у листі.

Рекомендації Єврокомісії не є юридично зобов’язуючими.

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Питання руху через кордони особливо актуалізувалося через труднощі, що почалися після нових обмежень Німеччини та Австрії, коли на в’їзді з Чехії та Італії до цих країн виникли великі черги з фур.

Німеччина вимагає для перетину кордону, у тому числі від перевізників, надати свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Бельгія з кінця січня заборонила усі несуттєві поїздки за кордон та продовжила ці обмеження до 1 квітня.