Гарри и Меган подтвердили королеве Британии, что не вернутся к монаршим обязанностям

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл официально сообщили королеве Елизавете II, что не вернутся к исполнению обязанностей членов королевской семьи.

Об этом заявил Букингемский дворец, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В заявлении дворца говорится, что королевские особы "расстроены таким решением", но Гарри и Меган "остаются очень любимыми членами семьи".

Почетные воинские звания и королевский патронат пары, такие как принадлежность Гарри к Королевской морской пехоте, будут возвращены королеве и "перераспределены среди членов королевской семьи".

"Как показывает их работа за последний год, герцог и герцогиня Сассекские продолжают выполнять свои обязанности служения Великобритании и всему миру и предлагают свою постоянную поддержку организациям, которые они представляли независимо от официальной роли. Мы все можем жить жизнью служения", - говорится в заявлении пары.

Гарри и Меган в прошлом году объявили о выходе из королевской семьи, но была договоренность, что через 12 месяцев это решение будет пересмотрено.

8 января 2020 года Гарри и Меган опубликовали заявление, в котором говорится о том, что они планируют снять с себя обязанности старших членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, "продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".

В начале сентября Гарри и Меган сообщили о подписании мультимиллионного контракта на производство документальных фильмов с гигантом онлайн-стримингового сервиса Netflix.

Они также вернули Великобритании 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3 млн) за ремонт Фрогмор-коттеджа в Виндзоре.

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