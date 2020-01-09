Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить монаршие полномочия
Принц Гарри и его жена Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекском, решили сложить свои основные обязанности, связанные с королевской семьей.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в Instagram.
В заявлении сказано, что они планируют снять с себя обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, "продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву".
Принц Гарри и Меган планируют жить в Британии и в Северной Америке, продолжая "предоставлять полноценную поддержку" королеве Елизавете II.
"Это географическая равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - говорится в заявлении.
Решение, по словам Гарри и Меган, было принято после нескольких месяцев размышлений и обсуждений.
В Букингемском дворце заявили, что окончательное решение по поводу планов принца Гарри и его жены Меган пока не принято.
"Переговоры с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание пойти своим путем, но это сложные вопросы, для рассмотрения которых потребуется время", - говорится в сообщении.
Осенью Гарри и Меган дали большое интервью, в котором рассказали о трудностях пребывания под прицелами объективов прессы и вмешательства таблоидов в их жизни.
Эксперты сравнивают решение супругов с отречением от престола Эдуарда VIII в 1936 году, который отказался от трона, чтобы жениться на дважды разведенной актрисе Уоллис Симпсон.
Корреспондент BBC Джонни Даймонд в своем Twitter пишет, что Букингемский дворец чувствует себя оскорбленным из-за их решения. Источник во дворце отметил, что Гарри и Меган не посоветовались ни с кем из королевской семьи.